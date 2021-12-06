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Раскрыты сроки поступления ракеты «Циркон» на вооружение в российский флот

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» могут появиться в вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году. Такие сроки поступления ракеты раскрыл источник ТАСС.

В 2025 году ракеты поступят на вооружение вместе с первым штатным носителем — атомной подводной лодкой (АПЛ) проекта 885М «Пермь».

«Государственные испытания "Циркона" для АПЛ ориентировочно завершатся в 2025 году. В них примет участие первый штатный носитель "Цирконов" — "Пермь". Тогда же планируется, что лодка вместе с ракетами поступит на вооружение ВМФ России», — заявил источник агентства.

В Реутовском НПО машиностроения, где были разработаны ракеты, не прокомментировали агентству эту информацию.

27 ноября сообщалось, что в Реутовском НПО машиностроения приступили к серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». При этом там отметили, что «государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться».


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
НПО машиностроения
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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