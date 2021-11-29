Войти
Lenta.ru

В России начали изготовливать гиперзвуковые ракеты «Циркон»

332
0
0
Источник изображения: Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Реутовском НПО машиностроения приступили к изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

«Серийное изготовление "Цирконов" уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», — говорится в сообщении.

18 ноября фрегат «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море. Боеприпас поразил морскую мишень прямым попаданием, отметили в Минобороны.

«Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — говорится в сообщении

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году ракеты «Циркон» начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России. Он подчеркнул, что испытания ракеты морского базирования завершаются.

Первый старт данной ракеты с борта субмарины «Северодвинск» проекта 885, находящейся под водой, состоялся в октябре. Тогда же данная атомная подводная лодка произвела первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения. В том же месяце командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки успешно завершены.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
06.10.2021
«Циркон» суров: в России провели испытания гиперзвукового оружия
19.10.2020
«Циркон» материализовал мечты России о превосходстве
08.06.2020
Старт с самолета: в РФ нашли новый способ запускать ракеты
26.03.2020
Планы поменялись: Россия ускоряет испытания "Циркона"
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75