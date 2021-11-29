В России начали изготовливать гиперзвуковые ракеты «Циркон»

В Реутовском НПО машиностроения приступили к изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

«Серийное изготовление "Цирконов" уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», — говорится в сообщении.

18 ноября фрегат «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море. Боеприпас поразил морскую мишень прямым попаданием, отметили в Минобороны.

«Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — говорится в сообщении

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году ракеты «Циркон» начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России. Он подчеркнул, что испытания ракеты морского базирования завершаются.

Первый старт данной ракеты с борта субмарины «Северодвинск» проекта 885, находящейся под водой, состоялся в октябре. Тогда же данная атомная подводная лодка произвела первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения. В том же месяце командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки успешно завершены.

Марина Совина