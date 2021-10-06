Испытания «Циркона» с подлодки завершены

Испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки успешно завершены, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Северным флотом Александр Моисеев, сообщает ТАСС.

По словам командующего, стрельба «Циркона» проводилась с атомной субмарины «Северодвинск» из подводного положения в Баренцевом море. Согласно «Известиям», подлодка в момент пуска ракеты находилась на глубине около 40 метров.

«Все системы — комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтвержден подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены», — сказал Моисеев.

Командующий добавил, что ракета «подтвердила все свои характеристики».

Первый пуск «Циркона» из-под воды был произведен 4 октября. В тот же день был осуществлен первый старт данной ракеты с субмарины в надводном положении.

Иван Потапов