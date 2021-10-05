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Россия впервые запустила «Циркон» с атомной подлодки

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Северодвинск» успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, стрельба была произведена по условной морской цели. Полет «Циркона» соответствовал заданным параметрам, он поразил условную цель. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели ракетой.

В августе сообщалось, что Минобороны в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон».

В том же месяце американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.

В феврале 2019 года, зачитывая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой морской ракеты. По его словам, «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха (более трех километров в секунду у поверхности Земли) и дальность полета более тысячи километров.

Позднее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что «Циркон» будет устанавливаться на многоцелевых атомных подводных лодках проектов «Ясень» и «Антей», фрегатах типа «Адмирал Горшков», эсминцах проекта 23560 «Лидер», а также в ходе перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов».


Варвара Кошечкина

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