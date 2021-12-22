Войти
РИА Новости

Атомная подлодка "Новосибирск" и атомный подводный крейсер "Князь Олег" вошли в состав ВМФ

189
0
0
Торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту АПЛ "Новосибирск" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
Торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту АПЛ "Новосибирск" на заводе "Севмаш" в Северодвинске.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Военно-морские флаги подняли на первой серийной атомной подлодке проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и первом серийном атомном стратегическом подводном крейсере проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", старт церемонии дал президент России Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из военного ведомства.

"Новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота", — сказал глава государства.

Он поблагодарил трудовой коллектив "Севмаша", где были построены две АПЛ. Путин назвал вооружение подлодок грозной ударной силой и напомнил, что "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" — крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.

В ближайшее время, по словам главы государства, "Князь Олег" и "Новосибирск" пополнят состав Тихоокеанского флота, заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России и надежную защиту национальных интересов в Мировом океане.

Президент указал, что строительство серий подлодок 885М и 955А не заканчивается: "Севмаш" построит еще пять "Бореев-А" и шесть "Ясеней-М".

"Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий", — добавил Путин.

Он рассказал, что в семье командира подводного ракетоносца "Новосибирск" капитана I ранга Максима Шпирко в разные годы служили на флоте семь человек и все были офицерами. Российский лидер назвал это настоящим примером сохранения славных традиций ВМФ, преданности и верности флоту и Родине.

Церемонии подъема флага состоялись в Северодвинске, Путин наблюдал за ними по видеосвязи. На месте на "Князе Олеге" присутствовал замминистра обороны Алексей Криворучко, а на "Новосибирске" — главком ВМФ Николай Евменов.

Атомный подводный крейсер "Новосибирск" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Ясень-М" (885М, разработанного в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит"). Его заложили 26 июля 2013 года, а из эллинга вывели 25 декабря 2019-го. Как и головная АПЛ серии "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями.

В ракетоносцах этого проекта усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, используются модернизированные оборудование и материалы. "Новосибирск" успешно прошел весь цикл заводских ходовых и государственных испытаний.

Атомный подводный крейсер "Князь Олег" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (955А, разработанного Санкт-Петербургским Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин"). Заложен 27 июля 2014 года, выведен из эллинга 16 июля 2020-го.

В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

По программе государственных испытаний крейсер выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Пуск осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По данным объективного контроля боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Новосибирск АПЛ
П-800 Оникс
Компании
Малахит С-ПМБМ
Севмаш
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
22.12.2021
Новые атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск" приняли в состав ВМФ России
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
20.03.2017
Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:32
  • 1126
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных