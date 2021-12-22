Новые атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск" приняли в состав ВМФ России

Церемонии подъема флага состоялись в Северодвинске

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военно-морские флаги подняты на новых атомных подводных крейсерах "Князь Олег" и "Новосибирск". Старт церемонии дал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны.

Церемонии подъема флага состоялись в Северодвинске, Путин наблюдал за ними по видеосвязи, на месте присутствовали главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов и замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Сегодня на атомных подводных лодках "Князь Олег" и "Новосибирск" поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота", - сказал глава государства. Он поблагодарил трудовой коллектив "Севмаша", где были построены две атомные подводные лодки. Путин назвал вооружение подлодок "грозной ударной силой" и напомнил, что "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", он способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.

В ближайшее время, по словам главы государства, "Князь Олег" и "Новосибирск" пополнят состав Тихоокеанского флота, "заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надежную защиту наших национальных интересов в Мировом океане". Президент рассказал, что строительство серий подлодок проектов 885М и 955А не заканчивается: "Севмаш" построит и передаст флоту еще пять "Бореев-А" и шесть "Ясеней-М".

"Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий", - добавил Путин.

Президент привел пример командира подводного ракетоносца "Новосибирск" капитана первого ранга Максима Шпирко, в семье которого в разные годы служили на флоте семь человек, и все были офицерами. Как отметил глава государства, это настоящий пример сохранения славных традиций ВМФ, преданности и верности флоту и Родине.

О новых подводных лодках

"Князь Олег" - это первый серийный ракетный подводный крейсер стратегического назначения модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А"). Он был заложен 27 июля 2014 года, спущен на воду 16 июля 2020 года. В рамках государственных испытаний корабль 21 октября 2021 года выполнил успешную стрельбу баллистической ракетой "Булава" из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. От первых трех ракетоносцев проекта "Борей" крейсера проекта 955А отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием. Всего из запланированных к строительству 10 кораблей (трех крейсеров "Борей" и семи "Борей-А") построено пять (четыре уже в составе флота), еще пять строятся. Каждый из них несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

"Новосибирск" - это первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Она заложена 26 июля 2013 года, спущена на воду 25 декабря 2019 года. В настоящее время на "Севмаше" на разных стадиях строительства находятся семь субмарин проекта 885М. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".