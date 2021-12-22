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В России стартовали испытания бикалиберной снайперской винтовки «Опустошитель»

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«Опустошитель»
«Опустошитель».
Источник изображения: РИА Новости

Российские специалисты приступили к испытаниям винтовки DXL-5 «Опустошитель». Она может использовать патроны двух типов — натовский .50 BMG (12,7 на 99 миллиметров) и российский 12,7 на 108 миллиметров. Высокие точность и прицельная дальность стрельбы позволяют с ее помощью вести борьбу со снайперами неприятеля.

Компания Lobaev Arms хорошо известна в России и за ее пределами как разработчик современных снайперских винтовок, обладающих чрезвычайно высокой точностью.

Недавно семейство пополнилось новым образцом — бикалиберной снайперской винтовкой DXL-5 «Опустошитель». Сегодня стало известно о начале испытаний комплекса. Об этом со ссылкой на главного конструктора предприятия Lobaev Arms Владислава Лобаева сообщило РИА Новости.

«Опустошитель»

Источник изображения: РИА Новости

Масса винтовки — 13 килограммов. Она может использовать стволы двух типов — под натовский патрон .50 BMG (12,7 на 99 миллиметров) и отечественный 12,7 на 108 миллиметров. Благодаря такой модульности «Опустошитель» способен выполнять более широкий круг задач, чем другие образцы снайперского оружия. Это среди прочего значительно повышает его экспортные перспективы.

«Опустошитель»

Источник изображения: Lobaev Arms

DXL-5 имеет кучность стрельбы 0,5 угловой минуты. Таким образом, винтовка превосходит по этому показателю многие зарубежные аналоги. Прицельная дальность стрельбы комплекса составляет 2300 метров. Вместе с высочайшей точностью это позволяет вести противоснайперскую борьбу.

Винтовку снабдили демпфирующим устройством на прикладе, благодаря чему снижается эффект от отдачи во время стрельбы. По словам создателей, «Опустошитель» видят не только оружием, но и «лабораторией» для отработки новых калибров. Предполагается, что они обеспечат уникальные показатели дальности стрельбы.

Еще в 2015 году Владислав Лобаев установил рекорд по дальности стрельбы — 3200 метров. Он использовал созданную компанией Lobaev Arms винтовку СВЛК-14 «Сумрак». Спустя два года она установила новый мировой рекорд: квадратную мишень размером один на один метр удалось поразить на дальности 4210 метров.

Напомним, в сентябре стало известно о завершении испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая должна сменить устаревшую на сегодня советскую СВД. СВЧ рассматривают как оружие нового поколения, позволяющее поражать одиночные цели первым выстрелом на дальности до одного километра.

СВЧ

Источник изображения: РИА Новости/Алексей Никольский

Разработкой нового снайперского оружия занимаются и на Украине. Еще в 2016-м рассекретили характеристики винтовки STL–016, получившей в Сети прозвище «Армата-киллер».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
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