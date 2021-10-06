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Naked Science

Россия завершила государственные испытания замены для винтовки СВД

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские специалисты закончили испытания снайперской винтовки Чукавина, которую рассматривают в качестве замены для советской СВД.

О завершении государственных испытаний снайперской винтовки СВЧ со ссылкой на группу компаний «Калашников» сообщило РИА Новости. Вскоре ее должны принять на вооружение.

В армии СВЧ сменит знаменитую СВД, принятую на вооружение еще в 1963 году и популярную во всем мире. На сегодня она уже не отвечает поставленным требованиям.

СВД (сверху) и СВДС (снизу)

Источник изображения: wikipedia

СВЧ позиционируют как снайперскую винтовку нового поколения. Благодаря ей можно поражать одиночные цели первым выстрелом на дальности до одного километра.

Винтовку сконструировали на базе СВК-2016, в основе которой, в свою очередь, — снайперская винтовка Калашникова, разработанная в 50-х.

Новую СВЧ создали с применением так называемой гардинной схемы. Ее внутренние механизмы условно поделили на верхнюю и нижнюю части. Первую часть выполнили из прочного металла: она принимает на себя основную нагрузку при стрельбе. На нее установили ствол винтовки. Выбранная схема позволила максимально облегчить нижнюю часть оружия.

СВЧ

Источник изображения: youtube

Впервые винтовку показали на форуме «Армия-2017». Стрелковый комплекс разработали под отечественный патрон 7,62×54 миллиметров R и натовский 7,62×51 миллиметр. Масса комплекса без боеприпасов — 4,6 килограмма. Емкость магазина — десять патронов. Длина оружия в зависимости от версии может достигать 115 сантиметров.

Относительно небольшие габариты позволяют бойцу обойтись без других стрелковых комплексов: СВЧ можно эффективно применять в ближнем бою.

Ранее, напомним, стало известно, что российских летчиков решили вооружить новым пистолетом-пулеметом ППК-20, разработанным концерном «Калашников». Он будет размещаться в носимом аварийном запасе (НАЗ) со сложенным прикладом.

Самое знаковое событие в этой сфере произошло несколько лет назад, когда Минобороны выбрало новые автоматы. На роль массового стрелкового оружия избрали Ак-12 и Ак-15, представляющие собой модернизированные версии автомата Калашникова. Улучшения среди прочего позволили повысить кучность стрельбы.

АК-12

Источник изображения: Концерн «Калашников»

Для оснащения специальных подразделений предпочли АЕК-971 и АЕК-973, поскольку они показали лучшие результаты при стрельбе из неустойчивого положения. При этом автоматы уступили Ак-12 и Ак-15, если говорить о простоте и надежности конструкции.

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Страны
Россия
Продукция
АЕК-971
АК-12
АК-74 "Калашников"
СВД
СВДС
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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АРМИ-20XX
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