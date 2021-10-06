Войти
РИА Новости

В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит СВД

379
0
0
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308).
Источник изображения: © Алексей Никольск

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, идет документальное оформление результатов, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников".

"Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Дегтярева, завершены с положительным результатом. В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение", - сказали в "Калашникове".

Ранее в компании отмечали, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец") представляет собой новое поколение винтовок. Она должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

Впервые СВЧ была представлена на выставке "Армия-2017". Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона —отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 R миллиметров и натовский патрон 7,62 на 51. Масса СВЧ без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии - до 115 сантиметров, емкость магазина - 10 патронов.

СВД, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ, была принята на вооружение еще в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54 R. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью, однако уже не отвечает современным требованиям с точки зрения дальности поражения целей одним выстрелом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
26.02.2019
Элементы экипировки третьего поколения "Ратник" представят на форуме "Армия-2019"
20.09.2017
Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России
21.09.2016
Концерн "Калашников". Досье
03.08.2016
Министр обороны РФ присутствует на открытии Армейских международных игр в Казахстане
10.06.2015
"Калашников" представит новинки на форуме "Армия - 2015"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 11:46
  • 2
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 11:23
  • 7
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 10:36
  • 71
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 09:58
  • 170
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 09:11
  • 6
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 06:11
  • 288
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение