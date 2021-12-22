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РИА Новости

Разработчик Лобаев: в России создали уникальную снайперскую винтовку под натовские патроны

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Снайперская винтовка DXL-3
Снайперская винтовка DXL-3.
Источник изображения: © Фото : предоставлено оружейной компанией Lobaev Arms

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 "Опустошитель" (экспортное наименование - Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского 12,7 х 108, проходит испытания в России, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

"Главной особенностью новой винтовки является ее модульность. На "Опустошителе" мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра – натовский .50 BMG (12,7 х 99) и отечественный 12,7 х 108 миллиметров в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и ее экспортные перспективы", - сказал он.

Разработчик подчеркнул, что DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, эта винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты). Лобаев отметил, что такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 метров против 1800 у Barret) позволит "Опустошителю" выполнять одну из самых сложных задач – борьбу со снайперскими подразделениями противника.

К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, собеседник агентства отнес демпфирующее устройство на прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов.

"Опустошитель" - это не просто снайперская винтовка, но еще и "лаборатория" для отработки новых калибров. Специально для нее мы разработали четыре новых калибра, которые в ближайшее время планируем испытать. Если все пройдет успешно, то мы сможем выйти на просто уникальные показатели дальности стрельбы для оружия такого класса", - отметил Лобаев.

В настоящее время самой дальнобойной винтовкой в мире признана другая разработка Lobaev Arms - "Сумрак". С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 метров.

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