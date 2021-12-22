Войти
ТАСС

В NASA заявили, что сделают все возможное для продолжения эксплуатации МКС до 2030 года

180
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: © REUTERS, NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS

По словам руководителя американской программы МКС Джоэла Монталбано, решение о дальнейшей судьбе орбитальной станции будет приниматься "международными партнерами, каждый из которых должен согласовать его со своим правительством"

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 20 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приложит все возможные усилия для того, чтобы Международная космическая станция (МКС) продолжила функционировать как минимум до 2030 года. Об этом в понедельник в беседе с ТАСС заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Наша цель заключается в том, чтобы продолжить использование МКС, - заявил он. - Могу сказать, что мы сотрудничаем с нашими партнерами для того, чтобы космическая станция продолжила функционировать до 2030 года".

По словам Монталбано, решение о дальнейшей судьбе орбитальной станции будет приниматься "международными партнерами, каждый из которых должен согласовать его со своим правительством". "Но сейчас станция работает на полную катушку, и мы, включая меня лично, а также наши партнеры, сделаем все возможное, чтобы она проработала до 2030 года", - заявил руководитель американской программы МКС.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственного проекта - Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что начало развертывания РОСС запланировано через пять-шесть лет. В НАСА отмечали, что рассчитывают на продолжение сотрудничества на МКС по крайней мере до 2030 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Мыс
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
14.06.2021
Глава NASA выразил надежду на продолжение партнерства с РФ в космосе
10.06.2021
Правительство РФ до конца июня рассмотрит концепцию новой российской орбитальной станции
22.04.2021
NASA продолжит тесно взаимодействовать с Россией над обеспечением безопасной работы МКС
19.03.2021
Эксперт скептически оценивает перспективы российско-американского сотрудничества в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:49
  • 1125
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
  • 21.12 16:53
  • 11
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый