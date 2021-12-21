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ТАСС

Checkmate вошел в топ-10 мировых достижений в сфере военной авиации за 2021 год

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Истребитель Checkmate на авиасалоне МАКС-2021
Истребитель Checkmate на авиасалоне МАКС-2021.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Истребитель вошел в список журнала Aviation Week & Space Technology наряду с первым полетом "беспилотного ведомого" и первой дозаправкой в воздухе, выполненной беспилотным летательным аппаратом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новейший легкий истребитель Checkmate, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), вошел в топ-10 достижений в сфере военной авиации за 2021 год, составленный ведущим американским профильным журналом Aviation Week & Space Technology и имеющийся в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в презентации, Checkmate вошел в список наиболее значимых достижений в области авиатехники в 2021 году наряду с первым полетом "беспилотного ведомого" и первой дозаправкой в воздухе, выполненной беспилотным летательным аппаратом.

Издание отмечает, что первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, а начало серийного производства - на 2025 год.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

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Страны
ОАЭ
Россия
США
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