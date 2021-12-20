Источник: испытания БЛА-разведчика на базе "Ориона" должны завершиться до конца 2022 года

По словам собеседника агентства, беспилотник способен проводить разведку ПВО и ПРО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Испытания перспективного беспилотного летательного аппарата (БЛА) радиолокационной разведки на базе БЛА "Орион" планируется завершить до конца 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Созданный специалистами компании "Кронштадт" на базе разведывательно-ударного БЛА "Орион" беспилотник с бортовой радиолокационной станцией (БРЛС) проходит в настоящее время летные испытания. Планируется, что они завершатся до конца 2022 года. В случае их успешного завершения будет принято решение о принятии данного аппарата на вооружение российской армии", - сказал он, добавив, что перспективы применения подобного беспилотника-разведчика в Вооруженных силах РФ очень хорошие.

По его словам, БЛА "Орион" с БРЛС способен наблюдать за различными морскими и наземными целями, в том числе проводить техническую разведку зенитных ракетных систем, комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, а также получать не только контуры объектов стратегической направленности, но и другую информацию.

"Новый БЛА-шпион "Орион" сможет выполнять функции целеуказания для ударных дронов, а также передавать данные для роя беспилотников. Кроме того этот БЛА планируют ввести в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена, которая сейчас развертывается в частях и подразделениях Сухопутных войск РФ", - добавил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщил, что АО "Кронштадт" впервые показал БЛА "Орион" с БРЛС - изображение было опубликовано в официальном аккаунте компании в Instagram.

БЛА "Орион"

18 декабря Минобороны России впервые продемонстрировало возможности БЛА "Орион" по уничтожению в воздухе неприятельских дронов вертолетного типа. На опубликованном студией журналиста телеканала "Россия-1" Александра Рогаткина видеоролике ударный "Орион" поднимается в воздух, а затем выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожает мишень-имитатор БЛА вертолетного типа.

В ноябре на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков сообщил ТАСС, что закупаемые иностранными заказчиками БЛА "Орион" смогут работать при помощи спутниковой связи с использованием зарубежных космических аппаратов. Там же была представлена первая российская система управления роем авиационных беспилотников, которая позволит управлять 20 летательными аппаратами одновременно.

"Орион" - российский средневысотный БЛА большой продолжительности полета разработки компании "Кронштадт". Предусматривается установка до четырех ракет "воздух-земля". Крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета - 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона до 250 кг. Также сообщалось, что специалисты АО "Кронштадт" ведут работу по оснащению беспилотников "Орион" системой радиоэлектронной борьбы. Экспортный вариант БЛА называется "Орион-Э", а для российской армии - "Иноходец".