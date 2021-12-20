"Кронштадт" впервые показал новый беспилотник "Орион" с бортовой радиолокационной станцией

Компания отмечает, что на аэродроме летно-испытательного комплекса под Рязанью открыли два новых ангара для перспективных БЛА

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Компания "Кронштадт", российское предприятие полного производственного цикла по созданию беспилотников от их проектирования до испытаний и сертификации, впервые показала беспилотный летательный аппарат "Орион" с бортовой радиолокационной станцией (БРЛС). Изображение опубликовано в официальном аккаунте компании в Instagram.

"На аэродроме летно-испытательного комплекса компании "Кронштадт" под Рязанью открыли два новых ангара для перспективных беспилотников", - говорится в подписи к подборке фотографий, на одной из которых изображен "Орион" с БРЛС.

В сообщении отмечается, что площадь каждого ангара 30 на 30 метров. "Автономная система отопления будет поддерживать в них необходимую температуру для нормальных условий труда + 18°C - + 20°C. Помещения оборудованы системами пожаротушения и видеонаблюдения, ворота ангаров оборудованы электрическим приводом для их открытия", - говорится к подписи к фотографиям.

Главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин сказал ТАСС, что "Орион" - стратегический беспилотник, который способен пролететь большие расстояния, например, по всему маршруту Северного морского пути, представляя операторам и конечным потребителям картинку того, что происходит в акватории.

Перспективы "Ориона"

По мнению Литовкина, в перспективе российские производители БЛА смогут разрушить монополию Израиля, США и Китая на рынке беспилотных летательных средств. "Для нас это первый беспилотник такого класса, который может применять как оружие и выступать как разведчик и средство мониторинга больших российских пространств. А самое главное - что эта машина серийно производится, и Минобороны уже имеет контракт на этот беспилотник. Это все говорит о том, что идем семимильными шагами и в какой-то момент, скорее всего, разрушим американско-израильскую и китайскую монополию на поставку таких средств", - считает военный эксперт.

18 декабря Министерство обороны РФ впервые продемонстрировало возможности российских БЛА по уничтожению в воздухе неприятельских дронов вертолетного типа. На опубликованном студией журналиста телеканала "Россия-1" Александра Рогаткина видеоролике ударный "Орион" поднимается в воздух, а затем выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожает мишень-иммитатор БЛА вертолетного типа.

В ноябре на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков сообщил ТАСС, что закупаемые иностранными заказчиками БЛА "Орион" смогут работать при помощи спутниковой связи с использованием зарубежных космических аппаратов. В пресс-службе компании также отметили, что наиболее перспективным рынком для поставок аппаратов "Орион-Э" является Ближний Восток. Также на Dubai Airshow 2021 была представлена первая российская система управления роем авиационных беспилотников, которая позволит управлять 20 летательными аппаратами одновременно.

"Орион" - российский БЛА средневысотный большой продолжительности полета разработки компании "Кронштадт". Предусматривается установка до четырех ракет "воздух-земля". Крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета - 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона до 250 кг. Также сообщалось, что специалисты АО "Кронштадт" ведут работу по оснащению беспилотников "Орион" системой радиоэлектронной борьбы. Экспортный вариант БЛА называется "Орион-Э", а для российской армии - "Иноходец".