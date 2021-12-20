Россия начала ходовые испытания первой серийной субмарины проекта 677

В Санкт-Петербурге приступили к заводским ходовым испытаниям дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт». Передать ее флоту хотят в следующем году.

Субмарина проекта 677 — одна из новейших российских подлодок, с ней связаны большие надежды. Как сообщили сегодня в Объединенной судостроительной корпорации, на заводские ходовые испытания вышел первый серийный представитель этого проекта — Б-586 «Кронштадт».

Первый этап будет проходить в акватории Финского залива до конца месяца. В числе прочего специалисты проверят скорость и маневренность лодки, проведут ее вывеску и кренование.

«Кронштадт» Источник изображения: ОСК

На основе опыта эксплуатации головной субмарины проекта — Б-585 «Санкт-Петербург» — в конструкцию «Кронштадта» внесли улучшения. Они, в частности, коснулись системы электродвижения и навигационного комплекса.

«Кронштадт» Источник изображения: ОСК

Проект 677 стал развитием проекта 877 «Палтус» — советской и российской субмарины, которую строили в 1982-2000-х. Такие лодки иногда называют «Варшавянками», так как изначально ими хотели оснащать Военно-морские силы стран, входящих в Варшавский договор.

«Кронштадт» Источник изображения: ОСК

Задача субмарин проекта 677 — уничтожение подлодок, надводных кораблей и судов неприятеля, защита военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также разведывательные миссии. Среди главных особенностей субмарины — крайне низкий уровень шума, что обусловлено в том числе нанесением противогидролокационного покрытия нового поколения.

Водоизмещение субмарины (подводное) составляет 2650 тонн. Наибольшая длина лодки — 66,8 метра. В состав экипажа входят 35 человек. Вооружение представлено в том числе ракетами «Калибр», запускаемыми из торпедных аппаратов. Всего корабль проекта 677 имеет шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.

История головной субмарины «Санкт-Петербург» оказалась сложной и запутанной. Лодку спустили на воду в 2004 году, однако в боевой состав флота ввели лишь в 2021-м. «Кронштадт» спустили на воду в 2018-м. На следующий год запланировали спуск на воду третьей субмарины проекта — Б-587 «Великие Луки».

Помимо дизель-электрических субмарин, Россия активно строит новые атомные подлодки. Напомним, летом притупили к заводским ходовым испытаниям многоцелевой К-573 «Новосибирск» проекта 885М.

Кроме того, в этом году стартовали ходовые испытания атомной подлодки К-329 «Белгород» — самой длинной субмарины в мире. Она выступает носителем беспилотного подводного аппарата «Посейдон».