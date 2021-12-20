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РИА Новости

Проект договора: Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие на чужой территории

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Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945.
Источник изображения: © Фото : United States Department of Energy

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие вне своей территории и вернуть уже находящееся за ее пределами, говорится в проекте договора о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте МИД РФ.

"Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории", - следует из текста документа.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь, на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.

Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

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Грузия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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