Проект договора: Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие на чужой территории

Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945.

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие вне своей территории и вернуть уже находящееся за ее пределами, говорится в проекте договора о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте МИД РФ.

"Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории", - следует из текста документа.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь, на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.

Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.