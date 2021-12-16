Войска ЦВО смогут выводить из строя беспилотники

Начальник службы РЭБ ЦВО: военные получат станции постановки помех «Поле-21»

Войска Центрального военного округа (ЦВО) смогут выводить из строя беспилотники с помощью новых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подразделения ЦВО получат модули постановки помех «Поле-21». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника службы РЭБ ЦВО полковника Николая Федорова.

«До конца текущего года мы получим на вооружение четыре модуля радиопомех «Поле-21», которые работают в радиусе до 200 км. Они будут поставлены на вооружение подразделений, дислоцированных в регионах Поволжья», — отметил он.

В публикации отмечают, что станции постановки помех позволяют выводить из строя беспилотники, а также снижать эффективность применения крылатых ракет, управляемых бомб и высокоточного оружия противника. «Поле-21» обеспечивает радиоподавление аппаратуры привязки вооружения к спутниковым и навигационным системам.

В сентябре российские военные отработали противодействие высокоточному оружию. В ходе учений «Запад-2021» подразделения РЭБ подавляли каналы связи систем вооружения условного противника.

В августе источник в Министерстве обороны России сообщил о поставках вертолетов РЭБ Ми-8МТПР-1 «Рычаг-АВ» в подразделения Восточного военного округа. Он отметил, что вертолеты позволят нарушать работу радаров противника.