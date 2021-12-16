Войска ЦВО оснащают модулями постановки помех "Поле-21"

Подразделения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) оснащают новейшей системой подавления "Поле-21". Так, до конца нынешнего года четыре таких модуля постановки помех получат подразделения, базирующиеся в Поволжье. Об этом сообщил начальник службы РЭБ округа Николай Федоров.

Известно, что современные модули помех помогут войскам выводить из строя беспилотные летательные аппараты противника и снизить эффективность применения им крылатых ракет и управляемых авиабомб. Все это достигается за счет радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Новая система спроектирована таким образом, что сигналы, отправленные по спутниковым каналам GPS, Galileo и Beidou, не доходят до приемников, установленных на вражеских дронах и высокоточных боеприпасах. Это гарантирует надежное прикрытие важных государственных, военных и промышленных объектов от прицельных ударов с воздуха.

Аппаратура "Поля-21" позволяет выставлять в прикрываемой зоне до сотни постов радиопомех с одним-тремя модулями в каждом. При этом район подавления чужих сигналов достигает 150 квадратных километров. Кроме того, дистанционно управляемые необслуживаемые модули могут также размещаться на вышках сотовой связи на высоте до 60 метров. Система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать как в 40-градусный мороз, так и 50-градусную жару.

Кроме того, в Центральном военном округе уже несколько лет активно используют комплексы постановки помех "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск-2", а также новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Силок".

О комплексе РЭБ "Красуха" стоит сказать отдельно. Он может накрыть непроницаемым для электромагнитных волн куполом территорию в несколько сотен километров. А еще - ослепить и оглушить самолеты дальнего радиолокационного наблюдения типа АВАКС и даже космические спутники, используемые для наведения ракет на цели.

При встрече с "Краснухой" системы АВАКС перестают распознавать, где свои объекты, где чужие, какими самолетами и ракетами надо управлять. Более того, при острой необходимости комплекс направленным с земли высокочастотным лучом в принципе может выжечь все электронные системы вражеского самолета, ракеты или находящегося на низкой орбите спутника. Правда, такой режим является, скорее чрезвычайным, чем рабочим.

"Красуха" обладает еще одним уникальным свойством - она может создавать видимость целей, которые не поддаются идентификации. Электронный мозг ударных систем не понимает, кто перед ним - свой или враг, а потому не выдает команду на уничтожение или, наоборот, запускает высокоточное оружие в пустоту. Эксперты утверждают, что в таких условиях вполне реальна атака на собственные объекты, которые в искаженном эфире выглядят враждебными.

Юрий Гаврилов