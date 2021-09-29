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В России создадут неуязвимые для высокоточного оружия зоны

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные отработали противодействие высокоточному оружию. В ходе учений «Запад-2021» комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавляли каналы связи высокоточных систем. Такая тактика позволит создать зоны, неуязвимые для умного оружия. Об этом сообщают «Известия».

На учениях «Запад-2021» системы РЭБ обеспечивали защиту важных военных и промышленных объектов. Военные отработали тактику, подразумевающую нарушение связи авианаводчиков противника. Это лишало их возможности передать координаты цели. Издание отмечает, что учения показали эффективность новой тактики в борьбе с современными системами высокоточного оружия.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, для противодействия ударам высокоточного оружия необходимо заглушить каналы управления и спутниковой навигации атакующей системы. Также важно нарушить передачу целеуказания от полевых наводчиков. Специалист считает, что российские комплексы РЭБ могут создать районы, недоступные для высокоточных систем.

Для противодействия условному противнику на учениях «Запад-2021» специалисты РЭБ использовали комплексы «Житель», машины постановки помех «Лава-РП» и беспилотники «Леер». Также использовались автоматизированные станции постановки помех «Борисоглебск-1» и «Борисоглебск-2», которые позволили подавить около ста объектов противника.

В августе стало известно о продаже российских систем противодействия беспилотникам зарубежному покупателю. Так, иностранный заказчик проявил интерес к комплексу «Репеллент-Патруль», сообщает РИА Новости.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Борисоглебск-2
Проекты
БПЛА
Военные учения
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