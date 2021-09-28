Месить связь: войска научились глушить высокоточное оружие

Высокоточному оружию закроют «глаза» и «уши». Во время учений «Запад-2021» войска отработали борьбу с аппаратурой авианаводчиков, а также дронами, крылатыми ракетами и другими «умными» боеприпасами. Впервые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавляли каналы связи, с помощью которых те получают команды или управляются. Эксперты отмечают, что новая тактика не позволит противнику применить современные комплексы обмена информацией в оперативных районах. Это поможет уберечь от высокоточных ударов важные военные и гражданские объекты.

Высокоточному оружию закроют «глаза» и «уши». Во время учений «Запад-2021» войска отработали борьбу с аппаратурой авианаводчиков, а также дронами, крылатыми ракетами и другими «умными» боеприпасами. Впервые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавляли каналы связи, с помощью которых те получают команды или управляются. Эксперты отмечают, что новая тактика не позволит противнику применить современные комплексы обмена информацией в оперативных районах. Это поможет уберечь от высокоточных ударов важные военные и гражданские объекты.

Сбить с курса

В ходе учений «Запад-2021» под защитой комплексов радиоэлектронной борьбы находились полевые штабы, пункты связи и стартовые позиции ракет российской и белорусской группировок. Также они прикрывали важные промышленные объекты, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. К маневрам привлекли части и подразделения РЭБ Балтийского флота, Западного военного округа, а также 1-й гвардейской танковой и 20-й общевойсковой армий.

Ранее средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ориентировались на физическое поражение высокоточных ракет, бомб, а также дронов или ставили им помехи. На учениях «Запад-2021» специалисты РЭБ постарались лишить авианаводчиков противника связи, не позволяя им сообщить координаты частям огневой поддержки и «подсветить» цели. Кроме того, создавались помехи системам боевого управления и наведения крылатых ракет и авиационного вооружения.

Учения показали на практике, что новая тактика позволяет успешно бороться с самыми современными ударными системами, уточнили собеседники «Известий» в оборонном ведомстве.

— Чтобы сорвать удары высокоточного оружия, нужно заглушить ему каналы спутниковой навигации и боевого управления, а также лишить целеуказания от полевых авианаводчиков, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Наши средства РЭБ развиваются по этому пути с 1991 года, основываясь на советском опыте. Современные российские РЭБ способны создать территории, недоступные для высокоточного оружия. Тактика простая. Сначала комплексы проводят радиотехническую разведку, во время которой определяют диапазон радиочастот, где работает противник. Затем нарушают работу каналов связи: не дают «умному» оружию получить координаты цели или сориентироваться на местности. Такая тактика делает крылатые ракеты, беспилотники или барражирующие боеприпасы в этом районе бесполезными.

Например, беспилотник после отключения GPS-навигации или канала управления начнет искать аэродром посадки, отказавшись от выполнения боевой программы. Кроме того, комплексы РЭБ могут вывести из строя на ракетах или других боеприпасах радиоэлектронные взрыватели, которые взводятся непосредственно перед поражением цели, заключил эксперт.

Начиная с 2000-х годов Пентагон всё шире использует для наведения авиаударов и высокоточного оружия новейшую аппаратуру связи между авианаводчиками, боевыми самолетами, беспилотниками и штабами. Комплексы ROVER (размером с ноутбук) позволяют им обмениваться высококачественным видео в реальном времени. При этом авианаводчик может не только продемонстрировать пилоту цель, но и отобразить на его экране пометки и пояснения.

После успешного опробования в Афганистане и Ираке комплексы ROVER поступили в широкое производство. Сейчас их используется около 20 тыс. единиц, а с их помощью США наводят до 85% авиаударов.

Тишина в эфире

Специалисты РЭБ решали задачи подавления на стратегических учениях «Запад-2021». На полигоне Балтфлота Хмелевка в Калининградской области войска применили комплексы «Житель», беспилотники «Леер-3» и автоматизированные станции постановки помех «Лава-РП».

Сначала военные специалисты собрали и проанализировали информацию на основе прослушивания электромагнитного излучения коротковолнового и ультракоротковолнового диапазонов. Затем поставили радиопомехи системам наведения высокоточных управляемых ракет и подавили связь полевых авианаводчиков.

Станция постановки помех «Житель» блокировала связь, а также заглушала каналы получения информации с навигационных GPS-спутников. Такие действия мешают дронам или крылатым ракетам ориентироваться на местности при нанесении ударов.

Комплекс «Леер-3» на базе беспилотников «Орлан-10» использовался для подавления сотовой связи при помощи передатчиков, которые они несут на борту. Радиус действия такого комплекса РЭБ составляет более 100 км.

Всего для этого эпизода маневров было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Одновременно на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский мобильная группа РЭБ с помощью автоматизированных станций помех «Борисоглебск-1», «Борисоглебск-2» и «Житель» нанесла радиоэлектронный удар по линиям связи потенциального противника, подавив около 100 его объектов. Известно, что «Борисоглебски» могут использоваться для заглушения системы связи полевых авианаводчиков и боевого наведения высокоточного вооружения противника.

Также на учениях «Запад-2021» были задействованы комплексы «Красуха-С4» и «Красуха-2.0». С их помощью обычно прикрывают штабы, средства ПВО, важные промышленные или инфраструктурные объекты от воздушной радиолокационной разведки и высокоточных средств поражения.

В последние годы на вооружение частей и подразделений радиоэлектронной борьбы российской армии поступает новая техника. В мае этого года вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что с 2015-го войска получили 19 новых образцов техники РЭБ, в том числе и на воздушных носителях. По его словам, это позволило расширить номенклатуру средств связи, которые могут подавлять российские войска, а также увеличить дальность применения таких систем в 3,5 раза.

Богдан Степовой

Антон Лавров