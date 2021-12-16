В 2021 году войска ЦВО получили более 25 тыс. единиц современного стрелкового оружия

ЦАМТО, 15 декабря. В 2021 году войска ЦВО получили более 25 тыс. ед. современного стрелкового оружия. Об этом в ходе оперативно-боевого сбора ЦВО в Оренбургской области сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В этом году войска округа получили более 25 тыс. современных единиц стрелкового оружия. Среди них автоматы АК-12, модернизированные образцы бесшумного вооружения "Вал" и "Винторез", снайперские винтовки различного калибра, новейшие автоматы "Корд" и крупнокалиберные пулеметы "Утес", – сказал А.Лапин, отметив, что обновление парка вооружения коснулось подразделений специального назначения, снайперов, миротворческого соединения и российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.