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ЦАМТО

В 2021 году войска ЦВО получили более 25 тыс. единиц современного стрелкового оружия

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Винтовка ВСС "Винторез".
Винтовка ВСС "Винторез".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 15 декабря. В 2021 году войска ЦВО получили более 25 тыс. ед. современного стрелкового оружия. Об этом в ходе оперативно-боевого сбора ЦВО в Оренбургской области сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В этом году войска округа получили более 25 тыс. современных единиц стрелкового оружия. Среди них автоматы АК-12, модернизированные образцы бесшумного вооружения "Вал" и "Винторез", снайперские винтовки различного калибра, новейшие автоматы "Корд" и крупнокалиберные пулеметы "Утес", – сказал А.Лапин, отметив, что обновление парка вооружения коснулось подразделений специального назначения, снайперов, миротворческого соединения и российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Россия
Таджикистан
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АК-12
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