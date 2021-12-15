Минобороны Белоруссии сообщило о новом совместном с Россией патрулировании границы истребителями

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские и белорусские истребители провели новое патрулирование госграницы Белоруссии, сообщило Минобороны Белоруссии во вторник.

"Сегодня на совместном патрулировании вновь защитники воздушных рубежей Союзного государства. Для белорусских и российских летчиков - это повседневная работа. Для народа нашей страны - это гарантия их мирного труда и суверенитета нашего государства", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

В телеграм-канале министерства опубликованы кадры воздушного патрулирования. На кадрах белорусский истребитель оснащен ракетами.

Ранее декабре и ноябре российские и белорусские истребители несколько раз совместно патрулировали государственную границу Белоруссии.

Полеты состоялись на фоне кризиса с беженцами на белорусско-польской границе.

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.

В декабре Минобороны Белоруссии сообщило, что армия этой страны получила из России партию современных бронетранспортеров БТР-82А.

В ноябре Россия и Белоруссия провели совместные маневры, которые военные эксперты расценили как знак усиливающейся поддержки Минска со стороны Москвы на фоне обострения отношений Белоруссии с европейскими странами.

12 ноября Россия направила на учения в Белоруссию 250 десантников. Российское подразделение осуществило десантирование в Гродненской области Белоруссии, приняло участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными. Официально сообщалось, что при десантировании под Гродно погибли два российских военнослужащих.

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", чтобы установить их на западном и на южном направлениях.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" в варианте для российской армии оснащается двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

Ранее Минск заявил о желании купить у России системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".

6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссии создают два учебно-боевых центра ВВС и ПВО для совместной подготовки специалистов. Несколько российско-белорусских учебно-боевых центров создают на территории РФ.