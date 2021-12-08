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Интерфакс-АВН

Белоруссия сообщила о новом совместном с РФ воздушном патрулировании границы

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Истребители России и Белоруссии во вторник выполнили новое совместное патрулирование вдоль государственной границы Белоруссии, сообщило Минобороны Белоруссии.

"Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь. Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

В телеграм-канале Минобороны Белоруссии опубликованы фотографии и кадры совместного патрулирования российских и белорусских истребителей Су-30СМ. При этом видно, что белорусский истребитель оснащен ракетами.

В ноябре российские и белорусские истребители Су-30СМ несколько раз совместно патрулировали государственную границу Белоруссии.

Полеты состоялись на фоне кризиса с беженцами на белорусско-польской границе.

1 декабря белорусская телекомпания "ВоенТВ" сообщила, что партия современных бронетранспортеров российского производства БТР-82А поступила на вооружение 120-й и 6-ой механизированных бригад вооруженных сил Белоруссии, а также в 72-ой объединенный учебный центр и в военную академию Белоруссии.

Бронетранспортер БТР-82А является глубокой модернизацией БТР-80. Выпускается российским предприятием "Военно-промышленная компания".

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.

В ноябре Россия и Белоруссия провели совместные маневры, которые военные эксперты расценили как знак усиливающейся поддержки Минска со стороны Москвы на фоне обострения отношений Белоруссии с европейскими странами.

12 ноября Россия направила на учения в Белоруссию 250 десантников. Российское подразделение осуществило десантирование в Гродненской области Белоруссии, приняло участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными. Официально сообщалось, что при десантировании под Гродно погибли два российских военнослужащих.

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", чтобы установить их на западном и на южном направлениях.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" в варианте для российской армии оснащается двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

Ранее Минск заявил о желании купить у России системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".

6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссии создают два учебно-боевых центра ВВС и ПВО для совместной подготовки специалистов. Несколько российско-белорусских учебно-боевых центров создают на территории РФ.

10-15 сентября этого года Россия и Белоруссия провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тыс. военных.

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