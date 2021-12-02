Белорусская армия усилена российской бронетехникой

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Партия современных бронетранспортеров российского производства БТР-82А поступила на вооружение 120-й механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии.

Торжественная церемонии принятия новой бронетехники на вооружение бригады состоялась в среду, её показала белорусская телекомпания "ВоенТВ".

"Первая поставка новых БТРов состоялась в сентябре, вторая ожидается с недели на неделю", - говорится в репортаже. По данным телекомпании, новые БТР-82А российского производства также поступили на вооружение 6-й механизированной бригады вооруженных сил Белоруссии, а также в 72-й объединенный учебный центр и в военную академию Белоруссии.

"Президент Республики Беларусь, министр обороны, генеральный штаб принимают все усилия для того, чтобы крепить боевую готовность и боеспособность наших вооруженных сил. Каждый из вас знает, в каких непростых условиях находится сегодня наше государство", - сказал на торжественной церемонии командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Александр Науменко.

"Наша задача состоит в том, чтобы, приняв в свои руки новую технику, качественно быстро ее освоить для того, чтобы эффективно в ближайшее время быть готовыми выполнять те задачи, которые поставит перед нами наш народ и наше правительство", - заявил Науменко.

30 сентября Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии на железнодорожную станцию Озерище в Минске первой партия БТР-82А.

По данным Минобороны Белоруссии, на эти бронетранспортеры установлены средства связи белорусского производства.

Бронетранспортер БТР-82А является глубокой модернизацией БТР-80. Выпускается российским предприятием "Военно-промышленная компания".

В варианте для российской армии в качестве основного вооружения в боевом модуле БТР-82А использована 30-мм автоматическая пушка 2А72 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, которые размещаются за пределами обитаемого отделения боевой машины.

На вооружение российской армии БТР-82А принят в 2013 году.

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.

В ноябре Россия и Белоруссия провели совместные маневры, которые военные эксперты расценили как знак усиливающейся поддержки Минска со стороны Москвы на фоне обострения отношений Белоруссии с европейскими странами.

В ноябре российские и белорусские истребители Су-30СМ несколько раз совместно патрулировали государственную границу Белоруссии.

12 ноября Россия направила на учения в Белоруссию 250 десантников. Российское подразделение осуществило десантирование в Гродненской области Белоруссии, приняло участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными. Официально сообщалось, что при десантировании под Гродно погибли два российских военнослужащих.

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", чтобы установить их на западном и на южном направлениях.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" в варианте для российской армии оснащается двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

Ранее Минск заявил о желании купить у России системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".

6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссии создают два учебно-боевых центра ВВС и ПВО для совместной подготовки специалистов. Несколько российско-белорусских учебно-боевых центров создают на территории РФ.