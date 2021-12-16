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Парашюты для российско-европейской миссии ExoMars успешно прошли новые испытания

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ExoMars
ExoMars.
Источник изображения: Роскосмос

В Соединенных Штатах успешно протестировали парашюты для российско-европейской миссии ExoMars. Запустить ее планируют в следующем году.

Россия вместе с европейскими коллегами готовится к одной из самых важных космических миссий в своей новой истории — запуску посадочной платформы с марсоходом на борту. Недавно специалисты успешно испытали два парашюта второй ступени. Об этом со ссылкой на ЕКА (Европейское космическое агентство) сообщил ТАСС.

Тесты провели в штате Орегон 21 ноября и 3 декабря. Одну из моделей произвела европейская компания Aerocosmo, а другую — Airborne Systems из США. Оба парашюта показали себя хорошо, новые тесты состоятся до марта следующего года. Создатели не скрывают оптимизма: двойной успех приближает миссию к моменту старта, намеченному на следующий год.

Между тем не все тесты парашютной системы были успешными. В июне на шведском полигоне Esrange провели испытания сверхзвукового парашюта первой ступени и дозвукового парашюта второй ступени. Дозвуковой парашют от Arescosmo испытал повышенные нагрузки и надорвался при раскрытии. Повреждения вынудили отправить изделие на доработку.

Инфографика, показывающая последовательность раскрытия парашютной системы посадочного модуля «ЭкзоМарс» (не в масштабе, цвета иллюстративные)

Источник изображения: ESA, Роскосмос

Внимание разработчиков к деталям легко понять. Во время первого этапа программы, реализованного в 2016 году, модуль Schiaparelli разбился (совершил жесткую посадку) при посадке. Причина аварии крылась в сбое в работе инерциального измерительного блока, в результате чего была неверно рассчитана высота. Другой элемент проекта — орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter — начал научную миссию в 2018 году.

В рамках второго этапа ExoMars Россия отвечает за создание спускаемого аппарата, в то время как европейцы создают марсоход. Его назвали Rosalind Franklin, в честь английского биофизика Розалинды Франклин. Масса аппарата составляет 310 килограммов. Установленная на марсоходе аппаратура, как надеются ученые, позволит ответить на вопрос о существовании на Марсе жизни: сейчас или в прошлом.

Среди прочего планетоход снабдили 70-сантиметровым буром и тремся наращиваемыми штангами, которые дадут возможность получать образцы породы с глубины до двух метров.

Напомним, на следующий год у России намечена еще одна ключевая миссия — «Луна-25». Она призвана проверить технологию мягкой посадки на южный полюс естественного спутника, что в перспективе приблизит страну к созданию там базы. Ранее сообщалось, что оптимальный день для запуска «Луны-25» — 23 июля.

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