В США успешно испытали парашюты российско-европейской миссии "Экзомарс"

Испытания 35-метрового парашюта, предназначенного для замедления на дозвуковой скорости, прошли в штате Орегон 21 ноября и 3 декабря

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Два парашюта второй ступени, которые планируют использовать во время спуска на Марс аппаратуры российско-европейской миссии "Экзомарс", успешно испытали в конце ноября - начале декабря в США. Об этом сообщает во вторник Европейское космическое агентство (ESA).

"Первое успешное высотное испытание самого большого парашюта для спуска на Марс завершено, это важная веха на пути реализации миссии "Экзомарс", запланированной к запуску в 2022 году. Таким образом, в этом году были успешно испытаны парашюты и первой, и второй ступени", - отмечается в коммюнике.

Испытания 35-метрового парашюта, предназначенного для замедления на дозвуковой скорости, прошли в штате Орегон 21 ноября и 3 декабря. Одна из моделей была произведена европейской компанией Aerocosmo, другая - американской Airborne Systems. Сообщается, что обе модели прекрасно отработали на испытаниях и новые тесты могут быть проведены до марта 2022 года. Пока что организаторы миссии намерены использовать парашют первой ступени производства Airborne Systems, а во второй ступени окажется парашют Aerocosmo.

"Мы извлекли максимальную пользу из всех предыдущих испытаний, и этот двойной успех, последовавший за впечатляющим развертыванием парашюта первой ступени в начале этого года, позволяет нам говорить о том, что мы действительно на пути к запуску. Мы продемонстрировали, что у нас есть два парашюта для полета на Марс", - заявил руководитель группы программы ESA "Экзомарс" Тьерри Бланкуэрт.

Старт второй половины миссии "Экзомарс" изначально был запланирован на 2018 год, однако позже запуск европейского марсохода и российской посадочной платформы "Казачок" был перенесен на 2020 год, а затем на 2022-й (ESA прогнозирует окно запуска в период с 20 сентября по 1 октября). Их отправку в космос планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Цели проекта - исследование поверхности Марса и поиски потенциальных следов внеземной жизни.