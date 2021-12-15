МО РФ: серийный контракт на поставку беспилотника С-70 будет заключен в течение полугода

Серийные поставки планируется начать с 2024 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Серийный контракт на поставку новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 "Охотник" будет заключен в течение полугода. Об этом во вторник заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодня уже достаточно серьезно комплекс готов к серийному производству. Хотелось бы добавить, что в ближайшее время мы уже заключим серийный контракт на поставку этих машин [беспилотников С-70 "Охотник"]. Эти машины все-таки испытательные, но в течение полугода мы заключим серийный контракт, опережающий поставку этих беспилотных аппаратов", - сказал он.

Разработанный в ОКБ "Сухого" беспилотник С-70 выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 тыс. км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года.

Во вторник на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова состоялась выкатка первого летного образца "Охотника". Второй летный экземпляр находится на стадии сборочного производства.