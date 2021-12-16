Выкачен первый опытный образец беспилотного летательного аппарата по ОКР «Охотник»

Как сообщил 14 декабря 2021 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе рабочей поездки в Новосибирск заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова. На предприятии ему показали выкатку первого лётного образца беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 "Охотник", а также процесс сборочного производства второго летного экземпляра.

Выкаченный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале ПАО "Компания "Сухой") первый летный опытный образец С-70-2 тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по ОКР по теме "Охотник". Новосибирск, 14.12.2021 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Выкатка БЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", - заявил заместитель главы военного ведомства.

"БЛА является высокоинтеллектуалной системой и способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации. В БЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги", - добавил Алексей Криворучко.

Замминистра также провел совещание с руководством ПАО "НАЗ имени В. П. Чкалова" [так в тексте - сейчас завод уже является филиалом ПАО "Компания "Сухой"] и обсудил исполнение госконтрактов. "Производить БЛА данного класса способны только страны с развитой авиационной промышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний. А также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования. Беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно собрать из комплектующих изделий доступных на рынке как, скажем, ряд зарубежных аналогов", - отметил Алексей Криворучко.

Справочно:

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина - 14 м, размах крыла - 19 м, взлетная масса - более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (НАЗ) - филиале ПАО "Компания "Сухой" 14 декабря 2021 года состоялась выкатка первого полноценного летного опытного образца С-70-2 тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по ОКР по теме "Охотник". Опытный образец С-70-2 по ОКР выполнен со значительными изменениями, по сравнению с ранее построенным летным образцом-демонстратором С-70-1 по НИР "Охотник-Б". В частности на опытном образце С-70-2 установлено полноценное плоское сопло двигателя для уменьшения заметности.

Напомним, что 14 октября 2011 года Министерство обороны Российской Федерации заключило контракт с ПАО "Компания "Сухой" (ОКБ Сухого) на проведение научно-исследовательской работы (НИР) по теме "Охотник-Б", целью которой является создание беспилотной разведывательно-ударной системы с большой скоростью и автономностью, включая постройку летного образца- демонстратора аппарата С-70. В рамках данной НИР опытный образец-демонстратор С-70-1 (С-70-Б1, бортовой номер "071 красный"), был построен на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, на аэродроме которого с ноября 2018 года данный образец проходил заводские наземные испытания. В конце января 2019 года опытный образец -демонстратор был перевезен в ЛИИ в подмосковный Жуковский, а в мае был доставлен на аэродром 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске, где 14 мая 2019 года был продемонстрирован Президенту России Владимиру Путину. 3 августа 2019 года аппарат-демонстратор С-70-1 совершил первый полет в Ахтубинске и с тех пор находится на испытаниях.

После успешной реализации НИР "Охотник-Б", по известным данным, в декабре 2019 года Министерство обороны Российской Федерации заключило контракт с ПАО "Компания "Сухой" на проведение полноценной опытно-конструкторской работы (ОКР) по теме "Охотник" по созданию беспилотного ударного комплекса СК-70 с беспилотными летательными аппаратами С-70, со сроком исполнения к сентябрю 2025 года. Контракт включает создание опытных образцов комплекса СК-70, включая постройку трех летных опытных образцов (С-70-2, С-70-3 и С-70-4) БЛА С-70 и трех наземных пунктов управления НПУ-70. Известно, что по условиям контракта, изготовление опытного образца С-70-2 на НАЗ планировалось завершить к 30 сентября 2021 года, С-70-3 - к 30 марта 2022 года и С-70-4 - к 30 ноября 2022 года.

Согласно контракту, с 1 января 2023 года планируются Государственные (Государственные совместные) испытания беспилотного комплекса СК-70, с завершением их к 30 сентября 2025 года. К 30 октября 2025 года планируется утверждение рабочей конструкторской документации по комплексу с литерой "О1".

На церемонии выкатки летного опытного образца С-70-2 заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил, что "эти машины все-таки испытательные, но в течение полугода мы заключим серийный контракт, опережающий поставку этих беспилотных аппаратов".

Создание наземного пункта управления НПУ-70 в рамках ОКР "Охотник" ведется по контракту с ПАО "Компания "Сухой" компанией АО "Кронштадт", которое в своем пресс-релизе от 14 декабря 2021 года сообщило, что "при разработке НПУ-70 использовался задел, полученный при работе над проектами компании "Кронштадт" - "Орион" и "Сириус". В перспективе планируется обеспечить управление с подобного командного пункта любыми беспилотными летательными аппаратами среднего и тяжелого классов. Программное обеспечение разработки специалистов "Кронштадт" уже сейчас способно решать эту задачу. Проект имеет перспективы расширения функциональных возможностей и повышения автоматизации".

"Охотник" - знаковый для нас проект. Это серьезный кредит доверия, который мы получили благодаря активным усилиям, результатам государственных совместных испытаний по проекту "Орион" и успешному применению наших комплексов в реальных условиях. Мы оказались на переднем крае научно-технического прогресса, и к нашему мнению прислушиваются. участие в таком проекте для нашей компании - ценнейший источник новых компетенций. Перед комплексом будут ставиться новые задачи, что предполагает глубокую модернизацию, под которую, в свою очередь, будут открываться новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. И многие из них будут чрезвычайно полезны для развития собственных проектов компании "Кронштадт", - прокомментировал генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Выкаченный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале ПАО "Компания "Сухой") первый летный опытный образец С-70-2 тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по ОКР по теме "Охотник". Новосибирск, 14.12.2021 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Плоское сопло двигателя на выкаченном на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале ПАО "Компания "Сухой") первом летном опытном образце С-70-2 тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по ОКР по теме "Охотник". Новосибирск, 14.12.2021 (с) кадры из репортажей телеканалов Россия24 и РенТВ

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