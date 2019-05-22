"Охотник" в Ахтубинске

Неутомимый пользователь twitter.com под ником rambo54 обнаружил коммерческий спутниковый снимок, запечатлевший предположительно, первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", во время демонстрации аппарата Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 14 мая 2019 года на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область).

Известно, что указанный первый опытный образец-демонстратор был построен на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале компании "Сухой"), на аэродроме которого с ноября 2018 года данный образец проходил заводские наземные испытания. По неофициальной информации, в конце января 2019 года опытный образец был перевезен в ЛИИ в подмосковный Жуковский, а теперь доставлен в Ахтубинск, где, возможно, и должны быть начаты его заводские летные испытания.

(с) via rambo54 / twitter.com/reutersanders