Войти
22.05.2019
bmpd.livejournal.com

"Охотник" в Ахтубинске

910
1
+6

Неутомимый пользователь twitter.com под ником rambo54 обнаружил коммерческий спутниковый снимок, запечатлевший предположительно, первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", во время демонстрации аппарата Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 14 мая 2019 года на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область).

Известно, что указанный первый опытный образец-демонстратор был построен на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале компании "Сухой"), на аэродроме которого с ноября 2018 года данный образец проходил заводские наземные испытания. По неофициальной информации, в конце января 2019 года опытный образец был перевезен в ЛИИ в подмосковный Жуковский, а теперь доставлен в Ахтубинск, где, возможно, и должны быть начаты его заводские летные испытания.

(с) via rambo54 / twitter.com/reutersanders

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГЛИЦ
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.02.2019
Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
04.02.2010
С почином, "Су"дарь!
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
1 комментарий
№1
22.05.2019 14:21
Как мне кажется, нужно срочно развёртывать производство Охотников на мощностях завода, ранее выпускавшего Су-34. Они примерно одного назначения: бомбить и поражать.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 22:55
  • 7
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35