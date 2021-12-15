БПЛА «Охотник» с плоским реактивным соплом вышел на публику

Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые показала беспилотник С-70 «Охотник», оснащенный плоским реактивным соплом. Авиационный комплекс имеет сниженную радиолокационную заметность и получит новый наземный пункт управления.

БПЛА создан компанией «Сухой» в рамках опытно-конструкторской работы по программе «Охотник». Выкатка нового образца состоялась на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Он отметил, что «Охотник» является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги», – рассказал Алексей Криворучко.

Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при создании других перспективных авиационных комплексов – как пилотируемых, так и беспилотных.

«Главная особенность нового «Охотника» – плоское сопло двигателя. Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления, разработанный с учетом требований военных. Эти решения значительно повысят возможности машины», – прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Работы по программе «Охотник» ведутся в ОКБ Сухого с 2011 года. Первый полет в рамках программы экспериментальный образец с традиционным реактивным соплом совершил в августе 2019 года. Он продлился 20 минут. В том же году состоялся его первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57, отмечают в Ростехе.

«С-70 – это перспективная авиационная платформа с огромным потенциалом для развития на ее базе семейства беспилотных систем будущего. Работы по программе «Охотник» – одно из ключевых направлений для компании «Сухой» и ОАК. Развитие беспилотного направления полностью отвечает вызовам времени и запросам заказчика. Сегодня мы прикладываем все усилия, чтобы как можно скорее завершить испытания и выйти на серийное производство», – прокомментировал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.