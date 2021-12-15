В США захотели больше «Абрамсов»

Пентагон опубликовал контракт на 93 миллиона долларов на производство танков «Абрамс»

Американские военные захотели больше танков M1A2 Abrams. Пентагон опубликовал контракт на разработку, проектирование и производство танков «Абрамс». Об этом сообщает Defence Blog.

Контракт стоимостью более 93 миллионов долларов получила компания General Dynamics Land Systems. В публикации отмечают, что сейчас в США танки «Абрамс» модернизируют до уровня M1A2 SEP V3 (M1A2C). Также в разработке находится пакет модернизации машины до уровня M1A2 SEP V4.

В 2020 году в США находилось 2389 основных боевых танков. В это число входит 1605 «Абрамсов» M1A2 SEP V2 и более 34 машин уровня M1A2 SEP V3. Первые снимки модернизированного танка появились в 2019 году. Машина получила дополнительное бронирование, динамическую защиту, новые снаряды и комплекс активной защиты Trophy.

В ноябре журнал Popular Mechanics назвал «Абрамс» идеальным средством против Т-72. В публикации издания отметили, что во время войны в Персидском заливе американские M1 Abrams уничтожили более тысячи иракских танков. К преимуществам американской машины отнесли снаряд M829.

В октябре в публикации издания Breaking Defence назвали оружие для долгой войны с Россией. Автор отмечал, что США и их союзникам потребуются танки M1A2 Abrams, гаубицы M777, бронетранспортеры M113 и боевые машины пехоты M2 Bradley.