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В США M1 Abrams назвали идеальным уничтожителем Т-72

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Источник изображения: Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американский M1 Abrams на протяжении более 35 лет остается мировым королем среди танков, пишет журнал Popular Mechanics.

Издание утверждает, что во время войны в Персидском заливе боевые машины из США уничтожили более тысячи иранских танков, в частности Т-72 советской постройки. Отмечается, что превосходство M1 Abrams над Т-72 объясняется наличием у первых снарядов M829, способных пробивать броню вторых. В связи с данным обстоятельством американское издание назвало M1 Abrams идеальным средством против Т-72.

Popular Mechanics допускает, что новые китайские (Type 99A) и российские (Т-14 «Армата») танки могут бросить вызов M1 Abrams в XXI веке, поскольку оснащены 125-миллиметровыми пушками, способными на большую дальность стрелять противотанковыми ракетами, и отличаются высокой скоростью движения. Тем не менее издание уверяет, что Type 99A еще предстоит пройти испытание в бою, а Т-14 «Армата» нуждается в большем финансировании.

В октябре Army Recognition со ссылкой на пресс-релиз команды конгрессмена Тима Райана сообщило, что американское предприятие Joint Systems Manufacturing Center в Лиме может получить средства на модернизацию танка M1A2 Abrams. В США захотели оснастить танк необитаемой башней и автоматом заряжания.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
ZTZ99
Армата
Т-72
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