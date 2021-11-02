Войти
Lenta.ru

Американский танк Abrams получит необитаемую башню

661
0
0
Источник изображения: Фото: U.S. Department of Defense

Американское предприятие Joint Systems Manufacturing Center в Лиме может получить средства на модернизацию танка M1A2 Abrams. В США захотели оснастить танк необитаемой башней и автоматом заряжания. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на пресс-релиз команды конгрессмена Тима Райана.

Конгрессмен инициировал выделение 65 миллионов долларов на модернизацию танка M1A2 Abrams. Это позволит продлить срок службы машины и повысить ее боевые возможности. Также дополнительные средства позволят оснастить танк новой башней.

В пресс-релизе подчеркнули, что дополнительное финансирование направят на разработку требований и архитектуры для интеграции необитаемой башни с автоматом заряжания в M1A2 Abrams. Также это позволит начать работу над гибридной силовой установкой для американского танка.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало снимок нового танка КНДР. В конструкции машины заметили решения, которые применили на американском танке M1 Abrams и российском Т-14 «Армата». Новый танк продемонстрировали в ходе выставки «Самооборона-2021» в Пхеньяне.

В июле вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что вооруженные силы страны закупят танки M1A2 Abrams в США. Министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что Польша закупит 250 танков для оснащения четырех батальонов.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Польша
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Похожие новости
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
17.06.2016
Российские новые танки, смертоносные истребители-стелс (и не только) против НАТО — кто победит?
07.08.2013
Оптимистический прогноз для «Арматы»
15.08.2012
Символ боевой мощи
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе