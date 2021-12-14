Минобороны намерено до конца 2023 года создать новый портал о военной истории России

Он будет называется "Память народа. Лента военной истории Отечества"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Военное ведомство России до конца 2023 года создаст портал о военных действиях, в которых когда-либо принимала участие Россия. Об этом сообщил начальник Управления по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны РФ Валерий Кудинский.

"До конца 2023 года будет создан интернет-портал, объединяющий документы о военных действиях, в которых когда-либо принимала участие Российская Федерация", - сказал он в ходе совещания в Совете Федерации, посвященном увековечению памяти погибших при защите Отечества и о правовом регулировании статуса воинских захоронений и памятников.

Кудинский уточнил, что новый портал будет называется "Память народа. Лента военной истории Отечества".