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Китайские танки VT-2 заметили в Африке

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Кадр: видео Global TV Online / YouTube
Кадр: видео Global TV Online / YouTube.

Экспортную версию китайского танка Type 96A заметили в Танзании

В Африке впервые продемонстрировали китайские танки VT-2. Экспортную версию танка Type 96A заметили на показе военной техники, который приурочили к шестидесятилетию независимости Танзании. Об этом сообщает «Российская газета».

Танки провезли на автомобильных тралах по стадиону города Дар-эс-Салам. В публикации отмечают, что VT-2 основан на конструкции танка Type 96A, который принимал участие в соревнованиях по танковому биатлону.

VT-2 получил копию советской гладкоствольной пушки калибра 125 миллиметров с автоматом заряжания. Дизельный двигатель мощностью 800 лошадиных сил обеспечивает танку скорость до 65 километров в час. Комбинированное бронирование машины дополняют блоки динамической защиты.

Ранее генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев рассказал о готовности предложить Индии технологии производства танков. Он отметил, что в рамках участия в тендере на поставку легких машин российская сторона может передать технологии производства танка «Спрут-СДМ1».

В ноябре источники газеты «Известия» в Минобороны сообщили, что Россия усилит западное стратегическое направление самоходными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Хризантема-С».

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Страны
Индия
Китай
Россия
Танзания
Продукция
2С25 Спрут-СД
Type 96
Хризантема-С
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Михеев Александр
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