Названо главное оружие России против танков Abrams, Leopard и Challenger

Россия усилит западное стратегическое направление самоходными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Хризантема-С», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Газета пишет, что военное ведомство приняло решение о полном перевооружении подобными ПТРК подразделений 2-й Таманской мотострелковой дивизии. По мнению опрошенных изданием специалистов, «Хризантема-С» можно назвать главным оружием России против западных танков.

В частности, военный эксперт Виктор Мураховский уверен, что «Хризантема-С» является самым совершенным российским ПТРК, обеспечивающий пробитие брони всех типов зарубежных танков, например, современных Abrams, Leopard и Challenger.

Газета пишет, что данный самоходный ПТРК, созданный на базе платформы БМП-3, в армии называют убийцей танков. «Хризантема-С» оснащена оптическими прицелами, тепловизором и мощным бортовым радаром. Максимальная дальность стрельбы ПТРК превышает 10 километров. «Она развивает максимальную скорость до 70 километров в час, обладает высокой проходимостью и способна сохранить жизнь экипажу даже в условиях применения оружия массового поражения. Расчет боевой машины состоит из двух человек», — пишет издание.

В ноябре в публикации китайского медиапортала Sohu утверждалось, что высокая боеспособность российского самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» позволяет применять его для уничтожения вражеской летательной техники, что делает его кошмаром для беспилотников.

Иван Потапов