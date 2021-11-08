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В Китае назвали российский комплекс «Хризантема-С» кошмаром для беспилотников

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Источник изображения: Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Высокая боеспособность российского самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» позволяет применять его для уничтожения вражеской летательной техники, что делает его кошмаром для беспилотников. Об этом говорится в публикации китайского медиапортала Sohu.

Автор отметил, что сверхзвуковые ракеты серии 9М123, которыми оснащен комплекс, имеют возможность наведения по лазерному или по радиолокационному каналу. Это позволяет не терять эффективность и вести бой даже в условиях боевой завесы.

Однако у комплекса есть недостатки. По мнению автора, в их числе возможность запуска ракет 9М123 только в фиксированном положении или во время движения не более пяти километров в час. Также радиолокационная станция в составе «Хризантемы-С» подвергается помехам.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в наличии у Вооруженных сил России есть все типы беспилотников. По его словам, этот вид оружия будет развиваться.


Никита Абрамов

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Хризантема-С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
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