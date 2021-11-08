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Стало известно о наличии всех типов беспилотников у Вооруженных сил России

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в наличии у Вооруженных сил России есть все типы беспилотников. Этот вид оружия будет развиваться, рассказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Нам действительно есть чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет, мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств», — отметил Борисов.

Он также подчеркнул, что в данном направлении ведется интенсивная работа, потому что «это очень устойчивый тренд».

Известно, что на вооружении российской армии есть небольшие дроны-разведчики, такие как «Тахион», «Элерон-3», «Леер», «Орлан-10» и другие.

Ранее сообщалось, что в России разработали беспилотник со сбрасываемыми крыльями. Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина разработал и запатентовал беспилотный летательный аппарат, который отличается повышенной маневренностью.


Айсель Эюбова

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
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