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В России разработали беспилотник со сбрасываемыми крыльями

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина разработал и запатентовал беспилотный летательный аппарат со сбрасываемыми крыльями, который отличается повышенной маневренностью. Об этом сообщили в Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), передает ТАСС.

«Изобретение относится к области авиастроения, в частности к конструированию интеллектуальных воздушных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в патенте.

Летательный аппарат сможет огибать поверхности на предельно малой скорости, для этого у него установлены дополнительные крылья, которые находятся внутри беспилотника. В процессы выполнения боевого задания они выдвигаются и фиксируются. В хвостовой части находится двигатель, в носовой — управляемое переднее вертикальное оперение.

При движении на предельной высокой скорости в финальной части задания дополнительные крылья могут быть сброшены в полете. Отмечается, что летательный аппарат может искать цель и отбирать их по расстоянию при помощи видеомодулей оптической головки самонаведения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России высокий уровень военной безопасности благодаря наличию не имеющих аналогов в мире вооружений. В ноябре глава государства сообщил, что на вооружении российской армии находится свыше двух тысяч беспилотников.


Марина Совина

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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