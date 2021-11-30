«Хризантемы» в бою: сверхточные ракетные системы прикроют Россию с запада

Ракетный комплекс способен уничтожать бронетехнику и низколетящие воздушные цели

Западное стратегическое направление будет усилено высокоточным ракетным оружием. Как сообщили источники "Известий" в Минобороны, военным ведомством принято решение полностью перевооружить подразделения 2-й Таманской мотострелковой дивизии на управляемые противотанковые комплексы «Хризантема-С». Это универсальное высокоточное оружие, способное в любую погоду поражать не только бронетехнику и укрепления противника, но и низколетящие воздушные цели. Именно на западном направлении страны НАТО концентрируют танковые силы, и появление «Хризантем» позволит надежно защитить его, отмечают эксперты.

Приказ на запад

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, самоходные ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С» уже поступают в противотанковый дивизион, который входит в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Новинка заменит менее универсальные ракетные комплексы "Штурм".

Справка «Известий» 2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени М. И. Калинина входит в состав 1-й гвардейской танковой армии, которая отвечает за оборону Москвы и центральных районов страны с западного стратегического направления. Подразделения мотострелков-таманцев дислоцируются в Подмосковье. Эта дивизия - одно из самых мощных ударных соединений на западном направлении, и благодаря «Хризантемам», ее огневая и боевая мощь многократно возрастет. Дивизия традиционно одной из первых получает новейшие комплексы и системы вооружения в Вооруженных силах. Ранее военное ведомство сообщило, что «Хризантемы-С» наравне с новейшими РСЗО «Торнадо-Г» и САУ «Мста-С» начали поступать в соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии. Ранее «Известия» сообщали, что эти ПТРК также получают береговые артиллерийские бригады ВМФ России.

Сейчас на западном стратегическом направлении стягивается бронетехника стран НАТО, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Мураховский.

Самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» Источник изображения: Фото: НПО «Высокоточные комплексы»

- Буквально на днях Великобритания заявила, что направит танковую бригаду на континент - в Германию, - напомнил он. - На вооружении этого формирования находятся танки Challenger Мк.3. Польша закупает германские Leopard, модернизированные специально для этой страны, и американские танки Abrams. США не раз проводили учения своих бронетанковых подразделений в Прибалтике и Польше. Эти силы представляют потенциальную угрозу Калининградской области и нашим западным границам. На этом направлении страны НАТО имеют количественное превосходство в тяжелой бронетехнике, поэтому усиление противотанковых подразделений российской армии выглядит вполне логично.

На данный момент «Хризантема-С» — самый совершенный российский ПТРК, обеспечивающий пробитие брони всех типов зарубежных танков, отметил Виктор Мураховский.

От танков до вертолетов

Боевая машина, называемая в армии «убийцей танков», создана на базе высокомобильной плавающей платформе БМП-3. Она развивает максимальную скорость до 70 км/ч, обладает высокой проходимостью и способна сохранить жизнь экипажу даже в условиях применения оружия массового поражения. Расчет боевой машины состоит из двух человек.

Броня позволяет действовать передовых порядках войск. Помимо оптических прицелов «Хризантема» оснащена тепловизором и даже мощным бортовым радаром.

- В походном положении боекомплект спрятан в бронекорпусе, - объяснил Виктор Мураховский. - Пусковое устройство на две ракеты автоматически выдвигается непосредственно перед применением. Боеприпасы комплекса могут наводится по лазерному или радиолокационному лучам. У лазерного наведения есть минус - цель должна быть видна. По этой причине оно неидеально при плохой погоде или при использовании противником дымовых завес. Но конструкторы «Хризантемы» решили проблему - в этом случае сработает РЛС-наведение, которое найдет цель в любых условиях.

Боевая машина командира батареи 9П157-4 Источник изображения: Фото: НПК «КБ машиностроения»

Максимальная дальность стрельбы «Хризантем-С» — более 10 км. Пуск ракет выполняется с места. При этом боевая машина может одновременно держать под прицелом сразу две объета. В боекомплект машины входит 15 противотанковых управляемых 155 мм ракет 9М123 и 9М123Ф массой более 60 кг.

Также комплекс способен сбивать низколетящие воздушные и топить малотоннажные надводные цели, в том числе, бронекатера. Скорость поражаемых наземных целей — до 60 км/ч, воздушных — до 340 км/ч. Это позволяет бороться с вертолетами и тактическими беспилотными летательными аппаратами противника.

Благодаря мощному фугасному боеприпасу ПТРК может разрушать оборонительные сооружения и уничтожать противника не только на открытой местности, но и в укрытиях.

Большая эффективная дальность ведения огня в любых погодных и боевых условиях, высокая скорость стрельбы и защищенность делают комплекс эффективным при проведении оборонительных и наступательных операций.

Военнослужащий на самоходном противотанковом ракетном комплексе «Хризантема-С» во время тренировки Парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Кроме того, «Хризантема-С» интегрирована в единый комплекс средств автоматизации управления противотанковыми формированиям (КСАУ ПТФ). Эта боевая сеть позволяет координировать действия самоходных ПТРК на поле боя, распределять между ними цели и выставлять приоритет при уничтожении танков или другой техники противника.

С его помощью осуществляется автоматизированное управление противотанковыми формированиями, ведется взаимодействие с вышестоящими пунктами. Он позволяет вести разведку и наблюдение за местностью, а также выдавать целеуказания расчетам «Хризантем-С». Вся передача данных осуществляются в защищенном режиме в считаные секунды.

Все самое новое

Российские мотострелковые и танковые соединения в настоящее время получают новейшую технику. «Известия» уже писали, что до конца года в одном из танковых полков 90-й дивизии Центрального военного округа будет сформирована штатная рота, оснащенная боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» ведет огонь Источник изображения: Фото: Карпенко А. В.

Подобной техники нет ни в одной армии мира. «Терминаторы» могут следовать непосредственно за танками и уничтожать опасные для них цели: гранатометчиков, расчеты противотанковых управляемых ракет и артиллерии, бронемашины противника. «Терминатор» оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом, четырьмя скоростными управляемыми ракетами «Атака-Т» с дальностью до 6 км и автоматическими гранатометами.

Сейчас разрабатывается тактика действий танковых и мотострелковых подразделений во взаимодействии с «Терминаторами». По итогам этой работы в боевые уставы, наставления, другие руководящие документы, будут внесены изменения и рекомендации по использования принципиальной новой боевой машины.

Алексей Рамм