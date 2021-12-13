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Интерфакс-АВН

В Кремле назвали попыткой демонизации России нагнетание напряженности вокруг якобы возможного вторжения на Украину

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Вид на Красную площадь и Кремль в Москве
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Петропавловск-Камчатский. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Нагнетание информационной напряженности вокруг якобы возможного вторжения России на Украину направлено на то, чтобы представить Москву в образе потенциального агрессора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нагнетание информационной напряжённости и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

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Страны
Россия
Украина
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