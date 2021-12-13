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В Турции сообщили об испытаниях первого в мире дрона с лазерным оружием

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Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock.

Anadolu: беспилотный летательный аппарат Eren с лазерным оружием успешно испытали в Турции

В Турции прошли испытания первого в мире беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Eren с лазерным оружием. Как уточняет агентство Anadolu, дрон успешно провел выстрелы с дистанции 500, 300 и 100 метров.

Новый беспилотник можно использовать для уничтожения взрывных устройств. Максимальная высота полета БПЛА составляет три тысячи метров. Дрон был разработан специалистами оборонных компаний Tubitak и Asisgard при участии департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции. Название летательному аппарату дал глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Рассказывая о новом беспилотнике, заместитель комиссара полиции Айкут Эроглу сообщил, что он способен справляться с обезвреживанием боеприпасов и самодельных бомб без помощи саперов. По его словам, после окончания испытаний БПЛА передадут вооруженным силам Турции.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника прояснило позицию Анкары в случае начала конфликта между Россией и Украиной. В беседе с журналистами собеседник издания заверил, что Турция не станет вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева.

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