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Naked Science

Новейший американский эсминец USS Zumwalt покрылся ржавчиной

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USS Zumwalt
USS Zumwalt.
Источник изображения: CJR1321

В Сеть выложили фотографии, на которых видно, что новейший эсминец-«невидимку» USS Zumwalt покрывает ржавчина. Это может сказаться на его боевых качествах.

Трудно найти более критикуемый боевой корабль в американской истории, чем знаменитый Zumwalt. На то есть все основания: эсминец постоянно сталкивается с различными проблемами. Теперь к ним прибавилась еще одна: судя по фотографиям, корабль начал ржаветь.

Первый из трех эсминцев — USS Zumwalt — продолжает свои испытания и учебные работы у берегов Южной Калифорнии. Корабль, который сдали в эксплуатацию пять лет назад, регулярно приходит и уходит из залива Сан-Диего. Второй эсминец серии — USS Michael Mansoor — присоединился к USS Zumwalt в залив для прохождения собственных испытаний.


USS Zumwalt / ©twitter

На состояние головного корабля во время одного из его путешествий обратили внимание пользователи Twitter. Ржавчина покрывает корпус эсминца. Как хорошо видно на снимках, пострадали и радиопоглощающие «плитки».

По мнению некоторых обозревателей, само по себе это нельзя рассматривать как серьезную проблему. Другие утверждают, что подобные трудности могут сказаться на боеспособности корабля.

USS Zumwalt

Источник изображения: twitter

Состояние USS Zumwalt можно связать с малым числом экипажа. На его борту несут службу примерно 150 человек, в то время как на борту эсминца типа Arleigh Burke — свыше 300. Высокую степень автоматизации обычно рассматривают как одно из преимуществ нового корабля. В то же время она затрудняет его обслуживание, в частности противодействие коррозии.

Отметим также, что для USS Zumwalt и USS Michael Mansoor создали композитные рубки, которые должны снизить риск возникновения такого рода проблем. Третий и последний корабль серии — USS Lyndon B. Johnson — получил стальную рубку.

Напомним, США начали ходовые испытания последнего эсминца Zumwalt летом. Ввести корабль в эксплуатацию хотят в 2023 году.

Lyndon B. Johnson

Источник изображения: Bath Iron Works

Эскадренный миноносец типа Zumwalt представляет собой уменьшенную версию корабля программы DD-21. Первый из них спустили на воду 29 октября 2013 года. Эсминец USS Michael Mansoor спустили на воду в 2016-м.

Водоизмещение Zumwalt приближается к 15 тысячам тонн, что делает эти эсминцы крупнейшими современными неавианесущими боевыми кораблями в мире после советских/российских атомных ракетных крейсеров проекта 1144.

В будущем корабли типа Zumwalt могут стать носителями гиперзвуковых ракет. Пусковые установки смонтируют на место знаменитых 155-миллиметровых орудий.

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Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
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BIW
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1144 Орлан
Военные учения
ГЗЛА
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