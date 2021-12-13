Войти
Lenta.ru

Новейший американский эсминец Zumwalt за девять миллиардов долларов проржавел

267
0
0
Фото: Robert F. Bukaty / AP
Фото: Robert F. Bukaty / AP.

The Drive: эсминец Zumwalt вошел в залив Сан-Диего проржавевшим

Новейший американский эсминец Zumwalt одноименного типа, создание которого оценивается в девять миллиардов долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим, пишет The Drive.

«Футуристический военный корабль в последнее время выглядел не столь блестяще: некоторые из его радиопоглощающих плиток сильно обесцвечены, а полосы ржавчины покрывают его корпус», — пишет издание.

The Drive напоминает, что в залив Zumwalt, сданный в эксплуатацию пять лет назад, вернулся после продолжительных испытаний. Согласно изданию, экипаж данного высокотехнологичного корабля, работа которого предполагает высокую степень автоматизации, вдвое меньше, чем у меньшего по размеру эсминца типа Arleigh Burke, и это сказывается на способности моряков Zumwalt обслуживать корабль.

В публикации отмечается, что отношение к появлению ржавчины на корпусе военных судов у разнообразных комментаторов отличается. В частности, одни утверждают, что если корабль находится в активной эксплуатации, то небольшая коррозия не сказывается на выполняемых им задачах. Другие появление ржавчины на корпусе связывают с системными проблемами во флоте.

В ноябре обозреватель Джон Россомандо в американском издании 19FortyFive написал, что по текущему состоянию кораблей Военно-морские силы (ВМС) США напоминают мертвый Военно-морской флот (ВМФ) СССР. Автор заявил, что полосы ржавчины, которые он заметил на одном из кораблей в военно-морской базе Норфолк (штаб Атлантического флота США), символизировали упадок американских военно-морских верфей из-за десятилетий пренебрежения ими, нерационального расходования бюджетных средств и неадекватным использованием рабочей силы.

В том же месяце The Drive написало, что ВМС США перенесли оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Американские моряки получат первый корабль с новым вооружением не раньше 2025 финансового года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
31.08.2021
США начали ходовые испытания последнего эсминца Zumwalt
25.11.2020
Новые аргументы первого удара
04.05.2020
Корабль без боевой задачи: с назначением стелс-эсминца Zumwalt в ВМС США так и не определились
03.07.2019
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
16.01.2019
"Калибром" по своим
06.01.2011
Военные вехи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?