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В США перенесли оснащение эсминцев гиперзвуковыми ракетами

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Источник изображения: Фото: Joel Page / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США перенесли оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Американские моряки получат первый корабль с новым вооружением не раньше 2025 финансового года. Об этом сообщает The Drive.

Издание отмечает, что изначальный план предполагал начало работ над перевооружением кораблей в 2022 году. Три корабля с гиперзвуковыми ракетами планировали передать флоту в 2025 финансовом году.

The Drive, ссылаясь на бюджетный запрос ВМС США, сообщает о переносе работ. Таким образом, перевооружение кораблей начнут в 2024 году, а в конце 2025-го американский флот может получить первый Zumwalt с гиперзвуковыми ракетами.

Каждый корабль получит 12 пусковых установок для запуска гиперзвуковых ракет Intermediate-Range Conventional Prompt Strike (IRCPS). Эти ракеты считаются аналогом гиперзвукового комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел»).

Ракеты заменят артиллерийские установки калибра 155 миллиметров. После переоснащения эсминцы Zumwalt объединят в экспериментальное соединение ВМС США под названием Surface Developmental Squadron One.

В октябре Минобороны США опубликовало снимки передачи первых гиперзвуковых комплексов американским артиллеристам. Подразделения 17-й бригады полевой артиллерии армии США получили опытную батарею гиперзвукового комплекса «Темный орел».

В августе журнал Popular Mechanics раскрыл дальность полета ракеты LRHW. Издание отметило, что дальность полета ракеты LRHW составляет 2775 километров, и боеприпас способен из Лондона ударить по Москве.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
ГЗЛА
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