Войти
Lenta.ru

Американские артиллеристы получили первые гиперзвуковые комплексы

729
0
0
Источник изображения: Фото: The United States Army

Первые гиперзвуковые комплексы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») поступили в распоряжение американских артиллеристов. Как сообщает блог bmpd, Минобороны США опубликовало снимки передачи комплексов, которая состоялась в сентябре.

Артиллеристы подразделения 17-й бригады полевой артиллерии армии США получили учебные образцы и опытную батарею гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle. На снимках видны массо-габаритные макеты транспортно-пусковых контейнеров LRHW, пусковые установки на полуприцепах и тягачи Oshkosh HEMTT A4 M983A4 Patriot.

Судя по фотографиям, военным передали две пусковых установки первой батареи комплекса LRHW. Каждая установка вмещает два транспортно-пусковых контейнера гиперзвуковых ракет. В основе LRHW лежит управляемая гиперзвуковая боевая часть Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), которая установлена на баллистической ракете AUR (All-Up-Round). Заявленная дальность ракеты составляет 2775 километров.

В описании к снимкам указано, что передача элементов комплекса состоялась в сентябре, а официальная церемония пройдет 7 октября на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

Ранее издание Popular Mechanics сообщало, что ракета LRHW получила имя Dark Eagle. Автор отметил, что Военно-морские силы США могут получить свою версию комплекса для базирования на субмаринах и надводных кораблях.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HEMTT
Patriot ЗРК
Компании
Oshkosh
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
08.10.2021
Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США
29.06.2021
"Вам придётся работать с этой техникой": Путин рассказал о перспективном вооружении
01.06.2020
Боевые внедорожники-трансформеры. Какими автомашинами оснащены армии мира
27.02.2017
ПВО в четвертом поколении — часть II
18.06.2012
Роль и место ПРО в большой стратегии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 21:58
  • 4
В США удивились размерам ведомого Су-57
  • 08.10 21:47
  • 7
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 08.10 21:15
  • 15
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 08.10 20:58
  • 4
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
  • 08.10 19:47
  • 5
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 08.10 17:23
  • 14
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 08.10 16:29
  • 0
Авиационный эксперт рассказал, когда в России появятся электрические самолеты
  • 08.10 13:16
  • 25
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.10 12:02
  • 70
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 08.10 10:26
  • 24
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 08.10 10:15
  • 9
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 08.10 09:44
  • 11
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 08.10 06:11
  • 292
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.10 04:52
  • 181
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 08.10 03:58
  • 2
СВЧ вместо СВД?