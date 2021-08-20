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В США допустили размещение в Европе «ударяющих» по Москве «Темных орлов»

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Источник изображения: Кадр: USNI News Video / YouTube

Армия США назвала свою перспективную гиперзвуковую ракету Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), способную из Лондона ударить по Москве, Dark Eagle («Темный орел»), сообщает Popular Mechanics.

Американский журнал отмечает, что дальность ракеты составляет 2775 километров. На вооружение армии США LRHW должна поступить в 2023 году. Издание напоминает, что Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов получат свою (морскую) версию Dark Eagle, способную запускаться с надводных кораблей и субмарин.

«Учитывая, что LRHW в значительной степени направлен на сдерживание конкурентов в Китае и России, можно предположить, что [соответствующее] подразделение [армии США], вероятно, будет размещено в Индо-Тихоокеанском или европейском театре [военных действий]», — допустили в Breaking Defense.

Согласно изданию, гиперзвуковая система LRHW будет включать батарею из четырех мобильных пусковых установок и мобильную систему управления и контроля. Каждая пусковая установка получит по две ракеты. Для транспортировки Dark Eagle планируется использовать военно-транспортный самолет C-130 Hercules.

В августе 2020 года армия США в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), который получит LRHW.

Соответствующие испытания, проведенные Военно-морскими силами (ВМС) и Армией США состоялись в марте того же года.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
C-130
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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