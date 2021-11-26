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«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР

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Источник изображения: Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

По текущему состоянию кораблей Военно-морские силы (ВМС) США напоминают мертвый Военно-морской флот (ВМФ) СССР. Подобное сравнение в американском издании 19FortyFive приводит обозреватель Джон Россомандо.

«В прошлом месяце я посетил военно-морскую базу Норфолк — штаб Атлантического флота США. То, что я увидел, испугало меня и напомнило истории о ржавеющем российском флоте в дни после распада Советского Союза в 1991 году», — отмечает автор.

Россомандол пишет, что полосы ржавчины, которые он заметил на корабле в Норфолке, символизировали упадок американских военно-морских верфей из-за десятилетий пренебрежения ими, нерационального расходования бюджетных средств и неадекватным использованием рабочей силы.

«Такие корабли, как девятилетний Medgar Evers, названный в честь убитого борца за гражданские права [Медгара Эверса], военный корабль-амфибия Arlington, названный в честь погибших в Пентагоне 11 сентября, и ракетный крейсер типа Ticonderoga, чей номер был скрыт, ржавели у причалов. Они были не единственными, но наиболее заметными, когда я осматривал базу», — рассказал обозреватель.

Автор отмечает, что ранее «ВМС США издевались над изображениями ржавых советских кораблей как признаком отставания в мореходстве и боевых способностях».

В октябре издание Navy Times сообщило, что в период с 2017-го по 2020 финансовый год ВМС США потратили более 2 миллиардов долларов на борьбу с коррозией палубных самолетов F/A-18 Hornet.

В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали куском ржавчины.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-18
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Ticonderoga
Авианосец
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1 комментарий
№1
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Не уж-то в США таки будут свои "святые 90-е и разгул демократии"... надрыв имперской мощи, как ты себя не называй, - "развитЫм социализмом" или "образцом демократии"... наверное, для дела мира во всём Мире это было бы хорошо. Если, конечно, они перед этим в конвульсиях  массовый мировой шутинг с суицидом не учинят ...
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