«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР

По текущему состоянию кораблей Военно-морские силы (ВМС) США напоминают мертвый Военно-морской флот (ВМФ) СССР. Подобное сравнение в американском издании 19FortyFive приводит обозреватель Джон Россомандо.

«В прошлом месяце я посетил военно-морскую базу Норфолк — штаб Атлантического флота США. То, что я увидел, испугало меня и напомнило истории о ржавеющем российском флоте в дни после распада Советского Союза в 1991 году», — отмечает автор.

Россомандол пишет, что полосы ржавчины, которые он заметил на корабле в Норфолке, символизировали упадок американских военно-морских верфей из-за десятилетий пренебрежения ими, нерационального расходования бюджетных средств и неадекватным использованием рабочей силы.

«Такие корабли, как девятилетний Medgar Evers, названный в честь убитого борца за гражданские права [Медгара Эверса], военный корабль-амфибия Arlington, названный в честь погибших в Пентагоне 11 сентября, и ракетный крейсер типа Ticonderoga, чей номер был скрыт, ржавели у причалов. Они были не единственными, но наиболее заметными, когда я осматривал базу», — рассказал обозреватель.

Автор отмечает, что ранее «ВМС США издевались над изображениями ржавых советских кораблей как признаком отставания в мореходстве и боевых способностях».

В октябре издание Navy Times сообщило, что в период с 2017-го по 2020 финансовый год ВМС США потратили более 2 миллиардов долларов на борьбу с коррозией палубных самолетов F/A-18 Hornet.

В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали куском ржавчины.

Иван Потапов