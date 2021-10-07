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В США раскрыли убытки от коррозии самолетов F/A-18

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Источник изображения: Фото: U.S. Navy / Reuters

В отчете генерального инспектора Министерства обороны США раскрыли убытки от коррозии палубных самолетов F/A-18. В период с 2017-го по 2020 финансовый год Военно-морские силы (ВМС) США потратили более 2 миллиардов долларов на борьбу с коррозией. Об этом сообщает Navy Times.

Проверяющие установили, что на части из самолетов, отобранных для проверки в 2020 финансовом году, не проводили обязательные работы по борьбе с коррозией. Авторы отмечают, что специалисты ВМС и Корпуса морской пехоты США должны инспектировать самолеты раз в 84 дня.

В отчете также указано, что должностные лица, призванные контролировать выполнение работ, не всегда проверяли качество инспекции самолетов. Это приводило к тому, что подрядчики получали самолеты со следами коррозии, которую должны были выявить специалисты ВМС США.

Сумма, затраченная на борьбу с коррозией в период с 2017-го по 2020 финансовый год, составила 2 086 796 553 долларов. Эти средства составляют 29,4 процента от общих затрат на обслуживание самолетов F/A-18.

Генеральный инспектор подчеркнул в отчете, что коррозия может снизить уровень боеготовности самолетов. По его мнению, пока неизвестно, насколько проблемы с коррозией могут повлиять на состояние парка F/A-18.

Ранее авторы Military Watch предположили, что малая дальность самолетов F/A-18 делает уязвимыми американские авианосцы. Угрозу для судов представляют перспективные противокорабельные комплексы, которые используют потенциальные противники США.


Даниил Иринин

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Страны
США
Продукция
F-18
Проекты
2020-й год
Авианосец
ОБСЕ
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