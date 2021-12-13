Во Франции спущен на воду первый пограничный сторожевой катер проекта OCEA FPB 98 Mk I для Украины

9 декабря 2021 года на предприятии французской судостроительной компании ОСЕА в Ле-Сабль-д'Олоне состоялся спуск на воду головного пограничного сторожевого катера BG201 проекта OCEA FPB 98 Mk I из 20 заказанных для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ, входящей в состав МВД Украины) по украинско-французскому соглашению 2019 года.

Спущенный на воду на предприятии французской судостроительной компании ОСЕА в Ле-Сабль-д'Олоне головной пограничный сторожевой катер BG201 проекта OCEA FPB 98 Mk I из 20 заказанных для Государственной пограничной службы Украины, 09.12.2021 (с) ОСЕА

Сообщается, что в настоящее время на головном катере BG201 завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Заводские ходовые испытания катера начнутся "на следующей неделе" и продлятся до конца января 2022 года. В январе в Ле-Сабль-д'Олоне должен прибыть для подготовки украинский экипаж катера. Доставка катера в Одессу и передача его ГПСУ запланирована на апрель 2022 года.

Катер пока не имеет вооружения, которое будет устанавливаться уже в Одессе и, предположительно, будет включать дистанционно управляемый боевой модуль украинского производства на баке и 12,7-мм пулемет ДШКМ на корме.

Напомним, что рамочное межправительственное соглашение о поставку ГПСУ 20 сторожевых катеров проекта ОСЕА FPB 98 Mk I (включая постройку пяти из них при французском содействии на Украине) было подписано министрами внутренних дел Украины и Франции в в Париже 19 ноября 2019 года. Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 4 марта 2020 года.

Стоимость соглашения составляет 136,5 млн евро, из которых 85% покрывается финансированием за счет кредитных средств - 51% (70 млн евро) предоставляется в кредит пулом французских коммерческих банков под гарантии французского правительства, а 34% (40 млн евро) - в виде займа казначейства министерства финансов Франции. Остальные 15% Украина оплачивает из собственных средств.

22 июля 2020 года в Николаеве на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" (принадлежит украинской группе "Нибулон", до 2012 года именовался судостроительным заводом "Лиман", до 2000 года - Черноморский судомеханический завод) состоялась церемония подписания формального контракта министерством внутренних дел Украины с французской судостроительной компанией ОСЕА на поставку для ГПСУ 20 сторожевых катеров проекта ОСЕА FPB 98 Mk I. Одновременно состоялась номинальная церемония закладки первого катера проекта ОСЕА FPB 98 Mk I на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон", который по условиям контракта в рамках совместного предприятия "ОСЕА-Нибулон" должен построить пять из этих 20 катеров - остальные 15 катеров будут построены самой компанией ОСЕА во Франции. Однако в итоге контракт на постройку пяти катеров на заводе "Нибулон" был заключен только 30 ноября 2021 года, с планом сдачи этих пяти катеров к концу 2023 года.

Французская компания ОСЕА сейчас является одним из мировых лидеров по строительству сторожевых катеров различных размеров и назначения, а FPB 98 - один из ее популярных проектов. Головная верфь ОСЕА находится в Ле-Сабль-д'Олоне, цельноалюминиевые корпуса катеров строятся на предприятии ОСЕА в Фонтене-ле-Конт. Постройка первых катеров проекта ОСЕА FPB 98 Mk I для ГПСУ ведется ОСЕА с начала 2021 года, изготовление первых трех корпусов в Фонтене-ле-Конт было завершено в июне 2021 года. Всего в 2022 году Украине должны быть поставлены из Франции девять катеров, а остальные шесть - в 2023 году.

Катера проекта FPB 98 имеет длину 98 футов (32 м), ширину 6,3 м и цельноалюминиевую конструкцию. Полное водоизмещение 110-120 тонн, скорость хода от 20 до 35 уз в зависимости от типа и количества устанавливаемых двигателей (максимальная скорость катеров в исполнении для ГПСУ заявлена в 30 узлов), экипаж 10 человек с возможностью размещения еще шести. Крупнейшим заказчиком катеров серии ОСЕА FPB 98 является Алжир, получивший 41 катер по двум контрактам с 2008 по 2021 годы. Также эти катера, по известным данным, поставлялись Сенегалу (четыре), Бенину (три), Ливии (два), Суринаму (один) и Нигерии (один).

Спуск на воду на предприятии французской судостроительной компании ОСЕА в Ле-Сабль-д'Олоне головного пограничного сторожевого катера BG201 проекта OCEA FPB 98 Mk I из 20 заказанных для Государственной пограничной службы Украины, 09.12.2021 (с) ОСЕА и Государственная пограничная служба Украины

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